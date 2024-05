Sara - Debora e tutti gli altr - divorati dai vaccini e adesso non esistono più per nessuno | lo -o, vitt -me, sono le correlazioni viventi

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si dice pronto a rivedere uno dei decreti più controversi del suo mandato: quello che prevede la possibilità per una parte dei migranti sbarcati in Italia di versare una cauzione di poco meno di 5mila euro per evitare il trasferimento nei centri di ... Continua a leggere>>

Fermato per strada a Torino, in casa aveva 8 etti di droga e materiale per il confezionamento delle dosi - Sul cellulare dell'uomo, giungevano varie chiamate e messaggi da soggetti che chiedevano delle dosi in cambio di denaro

Il figlio è sospettato di spacciare droga, la madre cerca di bloccare gli agenti ed evitare la perquisizione in casa - NARDO' (Lecce) - Dopo avere fermato un 19enne per strada e averlo trovato in possesso di dosi di hashish e marijuana, gli agenti si presentano presso la sua

Vaccino Covid sui bimbi: mancano dei dati per un'adeguata analisi rischi/benefici - Alcuni hanno osservato che il difetto di mortalità potrebbe essere attribuito al rischio derivante da incidenti stradali diminuito durante il lockdown. Tuttavia i dati Istat sulle cause dei decessi