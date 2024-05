Giro d’Italia 2024 - Jhonatan Narvaez | Ho dato tutt - pazzesco battere Pogacar Squadra fantastica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Che vittoria per! L’ecuadoriano alza le braccia al cielo nella prima tappa dela Torino battendo in uno sprint ristretto Tadeje Maximilian Schachmann. Per il corridore della INEOS Grenadiers la vittoria più importante della carriera per prestigio che vale la prima maglia rosa di questa Corsa Rosa. Queste le parole a caldo del 27enne di Playón de San Francisco ai microfoni di Rai Sport dopo la seconda affermazione in carriera al: “Non ci sono molte opportunità di questo genere, è molto bello perché è la prima tappa e ho vinto con la maglia di campione nazionale ecuadoriano, sono molto emozionato”. “La salita è stata dura dall’inizio alla fine e in qualche modo sono rimasto attaccato alla ruota di ...