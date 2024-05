LIVE Italia-Corea del Sud 9-1 - Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA | azzurri a segno a ripetizione nell’ultimo periodo

(Di sabato 4 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:57 KOSTNER! Ancora lui, altro attacco e altro gol:del Sud 9-1. 13:10 Si riparte, ma ormai si attende solo la sirena finale. 15:10 E’ finita la penalità lunga che è costata carissima alladel Sud. Ora parità numerica sul. 16:02 MARCHETTI! Arriva l’ottavo gol del Blue Team.del Sud 8-1. Glihanno segnato quattro gol in quattro minuti, di cui treminuto. 16:30 SA-LI-NI-TRI! Lanon c’è più, l’domina e il giocatore azzurro trafigge ancora il portiere avversario con un diagonale imparabile.del Sud 7-1. 16:58 DILAGA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:00 Siamo a metà di un secondo periodo assai intenso. In precedenza, chance per Marchetti: attento il portiere Jung Ho Ha. 10:15 Batti e ribatti di fronte a Clara! Si salva in qualche modo l'Italia. 12:00 Uomini di coach Pelino ora in palla: Mantenuto è ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:30 Corea che ora prova a stringere i tempi per cercare di avvicinarsi ulteriormente nel punteggio, l'Italia però tiene botta. 05:40 Superato anche il secondo minuto di powerplay coreano. Il Blue Team riparte con De Luca. 06:40 Passato il primo minuto di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torneremo dopo per il racconto del terzo tempo. Il terzo periodo ripartirà con l'Italia in powerplay per 5 minuti: la partita di Sangyeob Kim è finita ha preso una penalità di 5+20. 00:00 FINISCE IL SECONDO PERIODO! Italia-Corea del Sud 4-1. 00:05 Intanto ...

