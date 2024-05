Ginnastica artistica - Alice D’Amato si conferma Campionessa d’Europa alle parallele! Mitica doppietta con Iorio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024)si ètaparle asimmetriche, confezionando un meraviglioso esercizio di fronte al proprio pubblico della Fiera di Rimini. La fuoriclasse genovese ha strabiliato sugli staggi, impressionando per la serie di collegamenti e per la qualità dell’esecuzione. La 21enne è stata impeccabile sugli Stalder e sul Tkatchev, ha incantato con lo Shapo mezzo e ha perfettamente stoppato l’uscita in doppio avanti. La Fata ha così difeso il titolo che aveva conquistato dodici mesi fa ad Antalya, salendo sul podio continentale di specialità per la quarta volta in carriera considerando anche il bronzo del 2019 e l’argento del 2022.è stata premiata con lo schiacciante punteggio di 14.600 (6.3 ...