Mutua Madrid Open 2024 | programma - orari e ordine di gioco domenica 5 maggio

(Di sabato 4 maggio 2024) Il, glie l’didel torneo combined Masters 1000 e Wta diper la giornata di. Sul rosso del Manolo Santana Stadium è il giorno della finale del singolare maschile tra due giocatori che ci arrivano un po’ a sorpresa: Andrey Rublev e soprattutto Felix Auger-Aliassime. Prima, però, spazio alla finale del doppio femminile, con le padroni di casa Bucsa/Sorribes Tormo che sfidano la forte coppia composta da Krejcikova/Siegemund. MANOLO SANTANA STADIUMOre 15:30 – Krejcikova/Siegemund vs Bucsa/Sorribes Tormo Ore 18:30 – Rublev vs Auger-Aliassime SportFace.

