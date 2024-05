Cerreto FdI | La rissa tra bulgari riaccende i fari su Mondragone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il violento scontro avvenuto all’interno della comunità residente ariapre l’annosa piaga sulla sicurezza di quel territorio. Come già fatto per la comunità di Piedimonte Matese scriverò al ministro Piantedosi perché si prendano misure straordinarie tese a rafforzare il presidio dello Stato.Già si è verificato un caso simile nel 2020, durante la pandemia ci fu una reazione violenta tra italiani e popolazione bulgara contando feriti da parte dei cittadinisi”. Così Marco, candidato alle Europee nella circoscrizione Sud. “Ad oggi – spiega– i bambini non vanno a scuola, si prostituiscono e si drogano, presso la località ex Parco Cirio.Né gli adulti né i minori hanno un medico di base. Si sono susseguite varie amministrazioni, ma il problema è sempre ...