Giovanna Pedretti - chiesta l’archiviazione dell’indagine per istigazione al suicidio della ristoratrice La recensione online non era autentica

(Di sabato 4 maggio 2024) La Procura della Repubblica di Lodi ha avanzato oggi la richiesta di archiviazione per l'indagine per istigazione o aiuto al suicidio di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano trovata morta lo scorso 14 gennaio nelle acque del Lambro. Le indagini condotte hanno stabilito che nessuno ha avuto un ruolo nell'incoraggiare o assistere il suicidio e che la recensione che ha scatenato la controversia non era falsa. La vicenda risale al gennaio scorso: tutto era iniziato da una recensione negativa apparsa su Facebook, in cui un cliente lamentava di essere seduto vicino a persone gay e disabili nel ristorante.

