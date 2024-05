Auto in scarpata - un morto e tre feriti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 4 maggio 2024) 17.53 Tragedia nel Varesotto. E' di une tregravi,di cui uno in condizioni disperate, il bilancio di un incidente avvenuto a Luino, in provincia di Varese, lungo la provinciale 61. L'incidente sarebbe stato causato da un sorpasso in curva. Sono quattro lecoinvolte nello schianto. Un'nell'impatto è scivolata per 3 metri lungo lache costeggia la diga di Creva. In totale sono sette le persone coinvolte: uno deiin modo grave è rimasto incastrato nell'abitacolo dell'caduta nel dirupo