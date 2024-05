Il vino italiano conquista l’Asia e batte la Francia

(Di sabato 4 maggio 2024) Secondo il sito Tasteatlas, ilè il migliore del mondo. In una classifica delle migliori 100 etichette, l'Italia si attesta su 21 bottiglie. E tra Prosecco e Champagne chi vince? Prosecco, ovviamente. InsideOver.

E' quanto emerge da un'analisi Coldiretti sui dati Istat diffusi al Vinitaly Tornano a crescere nel 2024 le esportazioni di vino italiano , con un aumento in valore del 14% a gennaio rispetto allo stesso periodo del 2023. E' quanto emerge da un'analisi Coldiretti sui dati Istat diffusi al Vinitaly. ... Continua a leggere>>

Il forte sviluppo del l'export di vino italiano, con crescite medie annue tra il 4 e il 5 per cento negli ultimi venti anni, aveva illuso gli operatori che il trend sarebbe durato a lungo. Poi sono arrivati la pandemia del 2020, un 2022 di deciso rimbalzo che ha portato a sfiorare gli 8 miliardi di ... Continua a leggere>>

Import di vino italiano stabile (+1,1%), ma consumi in calo (-9,5%). Nel primo trimestre dell’anno il mercato statunitense continua a mostrare più ombre che luci. Infatti, secondo l’Osservatorio Uiv su base SipSource, che misura le vendite nel 75% degli esercizi commerciali statunitensi, il mese ... Continua a leggere>>

Al via la XXXII edizione della Rassegna dei vini bio di Legambiente - Il tradizionale evento dedicato ai migliori vini da agricoltura biologica e biodinamica d’Italia sta per tornare. Per il trentaduesimo anno, Legambiente dà appuntamento a Rispescia (Gr), nella storica ... Continua a leggere>>

Questo è il “re dei vini” italiani e non immaginerai mai il prezzo di una singola bottiglia - Questo vino è una perla enogastronomica della sua regione, ma anche un tesoro vero e proprio con il suo prezzo da capogiro ... Continua a leggere>>

Torna a Bari per il terzo anno Vini di Vignaioli di Puglia: appuntamento il 12 e il 13 maggio - BARI - Due giorni all'insegna del buon bere qui a Bari: una domenica e un lunedì in cui a farla da padrone saranno le produzioni di 50 aziende vinicole all'interno di una fiera che promette di stupire ... Continua a leggere>>