Calcio a 5 Femminile Futsal Day | una giornata dedicata al mondo del Futsal ad Ancona

L'obiettivo è chiaro: partecipare con L'Italia alla prima storica edizione dei Mondiali di futsal al femminile. Sara Boutimah , calciatrice della nazionale allenata da Francesca Salvatore, non si tira indietro. La cannoniera – ben 24 gol in azzurro – in una lunga intervista alla FIFA afferma

La Futsal Cesena e il Panathlon Club Cesena (del quale era socio) non dimenticano Paolo Paganelli tra i pionieri in Città del Calcio a 5 e a lungo collaboratore dei bianconeri, scomparso il 28 gennaio 2023 a soli 58 anni. Così Oggi dalle 15 alle 18 verrà disputata la seconda edizione del Memorial

Ultima casalinga per il Modena Cavezzo, già salvo da un mese, che nella penultima giornata di A2 Elite riceve alle 16 il Saints Pagnano. Per coach Sapinho, al cui posto come anticipato tornerà Nunzio Checa, è l'occasione per salutare il pubblico del PalaCavezzo. "Voglio ringraziare la società per