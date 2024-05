Automobili e moto d' epoca - musica e foto per celebrare la cultura storica spezzina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) La Spezia, 4 maggio 2024 – “L'intento è quello di valorizzare l’smo storico, di promuovere i valorili e sociale della Spezia di una volta e dare vitalità al nostro centro storico”. Parole del presidente e del vicepresidente dell’Aci La Spezia, Alessandro Beverini e Stefano Senese, che organizzano per sabato 11 maggio 'L’smo nella', col patrocinio del Comune della Spezia. L’evento si terrà nel pomeriggio e consiste in un’esposizione statica di autovetture ecicli d’che saranno dislocate in città in modo da disegnare un ideale itinerario tra tre location iconiche del centro storico della Spezia. “Un evento che rappresenta un vero e proprio salto nel passato dove sarà possibile ammirare auto ...