Trump di nuovo alla Casa Bianca? Non sarebbe più un dilettante allo sbaraglio

Per la terza volta in appena una settimana, la richiesta di rinviare il primo procedimento penale nei confronti di Donald Trump è stata respinta dai tribunali di New York. Ora si attende l'inizio della selezione della giuria Lunedì prossimo, il 15 aprile, salvo sorprese dell'ultimo momento. ... Continua a leggere>>

Un "piano segreto" per fermare la guerra in Ucraina in "24 ore". L'America e il mondo con il fiato sospeso per l'indiscrezione del Washington Post su Donald Trump. L'ex presidente e attuale candidato alla presidenza per i repubblicani avrebbe detto in alcune conversazioni private che può fermare ... Continua a leggere>>