RISULTATI | WWE Backlash 2024

(Di sabato 4 maggio 2024) Siamo finalmente arrivati al giorno di, il primo storico Premium Live Event della WWE in Francia. A caratterizzare la serata di Lione una card costruita intorno ai grandi cambiamenti di WrestleMania 40, con diversi nuovi campioni che difenderanno le loro cinture. Il match più atteso è probabilmente il primo match di difesa del titolo WWE da parte di Cody Rhodes. L’American Nightmare dovrà affrontare un avversario esperto ed ostico come AJ Styles, che vuole rifarsi dalla delusione di WrestleMania con un nuovo regno da campione del mondo. Anche Damian Priest difenderà il titolo mondiale per la prima volta e contro di lui ci sarà un acclamatissimo Jey Uso che potrebbe realmente sorprendere tutti. Anche Bayley dovrà difendere il titolo, contro di lei ci sarà l’amica Naomi ma anche la lanciatissima Tiffany Stratton, che ha convinto critica e pubblico ...

WWE: Rivelato il main event di backlash, match che scriverà la storia - A pochissimo dall'inizio di backlash, è stato rivelato quello che sarà il main event del Premium Live Event che si terrà in Francia ... Continua a leggere>>

backlash France 2024 risultati in diretta: Cody Rhodes vs AJ Styles - Dopo gli eventi di Wrestlemania 40 e WWE Bologna, il grande wrestling resta in Europa e oggi in diretta dalla LDLC Arena di Decines-Charpieu a Lione si svolgerà WWE backlash France 2024, il primo Prem ... Continua a leggere>>

WWE: Triple H scatenato a poche ore dall’inizio di backlash (VIDEO) - Quando mancano poche ore all'inizio di backlash, Triple H ha voluto commentare l'incredibile entusiasmo dei fan francesi ... Continua a leggere>>