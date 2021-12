Covid, Iss: “Protezione vaccinale dal contagio scende al 44% dopo 5 mesi, resta alta contro la malattia grave. Un caso su 4 in età scolare” (Di sabato 4 dicembre 2021) L’efficacia del vaccino nel prevenire l’infezione scende sotto il 50% già a 5 mesi dal completamento del primo ciclo. L’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità ‘anticipa’ di un mese il forte calo della preventivo delle due dosi. Fino a 7 giorni fa, infatti, il report esteso dell’Iss parlava del calo al 40% a sei mesi dalla seconda dose. Adesso invece l’aggiornamento dei dati ha portato a calcolare che l’efficacia “scende dal 75% al 44%” dopo cinque mesi, mentre “rimane elevata” nel prevenire casi di malattia severa: “L’efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di cinque mesi è pari al 93% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all’85% per i vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi rispetto ai non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) L’efficacia del vaccino nel prevenire l’infezionesotto il 50% già a 5dal completamento del primo ciclo. L’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità ‘anticipa’ di un mese il forte calo della preventivo delle due dosi. Fino a 7 giorni fa, infatti, il report esteso dell’Iss parlava del calo al 40% a seidalla seconda dose. Adesso invece l’aggiornamento dei dati ha portato a calcolare che l’efficacia “dal 75% al 44%”cinque, mentre “rimane elevata” nel prevenire casi disevera: “L’efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di cinqueè pari al 93% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all’85% per i vaccinati con ciclo completo da oltre cinquerispetto ai non ...

