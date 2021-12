Manila Nazzaro in lacrime incontra la mamma al Grande Fratello Vip | sorpresa speciale per l’ex Miss

(Di sabato 4 dicembre 2021)peralVip. La concorrente, nella puntata in onda questa sera, ha ricevuto la dolcissima visita della madre dopo oltre due mesi e mezzo di lontananza. In giardinoItalia non trattiene ledi fronte alle dolcissime dichiarazioni della figura materna: “Siamo orgogliosi di te“.in: l’incontro con lanel giardino del GF VipinalVip per una dolcissimaricevuta dalla madre. Nel giardino della Casa di Cinecittà va in scena un ...

Advertising

Debina87 : RT @lenardo14031054: Manila Nazzaro credeva di essere la nuova Stefania Orlando ma sta facendo la fine di Samantha De Grenet. #gfvip - whentheweedis : RT @lenardo14031054: Manila Nazzaro credeva di essere la nuova Stefania Orlando ma sta facendo la fine di Samantha De Grenet. #gfvip - bercri72 : #gfvip Manila Nazzaro a 44 anni.... Hanno voglia di mangiarne di polenta ste sciacquette per arrivare a essere qual… - Mar81697715Mar : RT @iperesilienza: meravigliosa questa sorpresa, mamma nazzaro è pazzesca e Manila lo meritava tantissimo ???? #GFVIP - swftscrsn : RT @flamesmediaa: fancam manila nazzaro gfvip #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro

E a proposito di Natali, molti protagonisti sono decisi a vivere le festività con i propri cari, come Carmen Russo, Francesca Cipriani,e Miriana Trevisan . Ma non è certo che tutte ......subito con lo scontro generazionale tra le concorrenti della casa del Grande Fratello Vip tra le due sorelle Selassié rimaste in gara e le due senior Katia Ricciarelli spalleggiata da. ...Il pubblico del GF Vip 6 dopo aver assistito a diversi scontri nella nuova puntata, ha visto Manila Nazzaro ricevere una sorpresa. La gieffina prima di incontrare la madre Teresa non è riuscita a ...Chi è la mamma di Manila Nazzaro? L'amore indissolubile di Manila per sua madre Teresa: "Per l’ennesima volta è stata la mia ancora di salvataggio".