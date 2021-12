Seggi amari La Giunta del Senato manda un Ciaone a Carbone Respinto il ricorso del renziano per un ripescaggio E per ora niente da fare anche per Lotito

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Addio al sogno dell’ingresso a Palazzo Madama. Laper le elezioni delha fatto “” a Ernesto(nella foto), confermando l’elezioni delre dem Daniele Manca, ex sindaco di Imola, che il, ex deputato e componente del CdA di Terna, aveva contestato, sostenendo che ilre del Pd avesse rassegnato in ritardo, rispetto a quanto previsto da una legge del 1957, le dimissioni da primo cittadino. Una vicenda che si è trascinata per tre anni e che alla fine ha visto sconfitto, di Italia viva, primo dei non eletti nel collegio di Manca in Emilia Romagna. Nonostante il voto contrario di Iv, annunciato inda Francesco Bonifazi, e quello dell’ex pentastellato Gregorio De Falco, l’elezione è ...