Covid oggi Piemonte | 1 200 contagi e 2 morti | bollettino 2 dicembre

Sono 1.200 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 2 dicembre 2021 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 62.935 tamponi, di cui 52.357 antigenici con un tasso di positività all'1,9%. I ricoverati in terapia intensiva sono 36, 3 in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 400, 24 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.099. Da inizio pandemia sono morte 11.895 persone nella Regione.

