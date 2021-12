Commisso: “Vlahovic? Sono sotto scacco, ma non è ancora finita” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati, in onda su Radio 24. Ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 2 dicembre 2021) Rocco, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati, in onda su Radio 24. Ecco cosa ha detto

Advertising

marcoconterio : ???? #Commisso a Radio 24 su #Vlahovic: 'Le mie parole hanno motivato il ragazzo. Però o da lui, o dai suoi procurato… - GoalItalia : 'Voglio rispetto' Il messaggio di Commisso su Vlahovic ?? - juve_magazine : FIORENTINA - Commisso: 'Vlahovic? Non è finita, non mi faccio ricattare, alla Juve? Non so, agenti? Qui è il Far We… - BlackJack_1984 : RT @dimitri_conti: Parla #Commisso a #Radio24 e, oltre a tirare ancora fuori impropriamente #Iachini (se l'allenatore fa quello che dice lu… - sportal_it : Rocco Commisso avverte le pretendenti a Dusan Vlahovic -