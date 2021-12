Armi: Camera, ok unanime a legge contro le 'cluster bomb' (Di giovedì 2 dicembre 2021) Via libera definitivo all'unanimità dell'Aula della Camera alla legge sul contrasto del finanziamento delle imprese che producono mine antipersone e munizioni a grappolo, le cosiddette 'cluster bomb'. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) Via libera definitivo all'unanimità dell'Aula dellaallasul contrasto del finanziamento delle imprese che producono mine antipersone e munizioni a grappolo, le cosiddette ''. ...

