Lavoro | Filcams Cgil | ecco primo rapporto osservatorio su legalità nel terziario

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. (Labitalia) - "Lada tempo segue ed è coinvolta nelle battaglie dicontro i fenomeni illegali che investono e condizionano il. L'ilper lavoratrici e lavoratori si traduce nella mancanza di contratti scritti, nel mancato riconoscimento della retribuzione e della contribuzione, nelnero e grigio, nei sotto-inquadramenti e negli straordinari non pagati, nell'assenza di tutele per la sicurezza e nella messa a rischio della salute, e ancora nell'applicazione di contratti pirata e nell'abuso di contratti atipici". E' quanto sottolinea la. Per questo “laha sentito la necessità di dare vita a un nuovo spazio di approfondimento e ricerca” ha spiegato Luca De Zolt, ...

"Abbiamo chiesto - dice Matteo Moretti dellabrianzola - di provare a incentivare la scelta del part time quale leva di tutela dei posti die di tenere in considerazione le opportunità ...... sulle norme e sulle leggi - dichiara Giselda Campolo, segretaria generale dellaCGIL di ... La legge è certa, e senza equità e rispetto delle norme non esiste dignità del. Non siamo solo ...Roma, 1 dic. (Labitalia) - "La Filcams Cgil da tempo segue ed è coinvolta nelle battaglie di legalità contro i fenomeni illegali che investono e condizionano il lavoro. L'illegalità per lavoratrici e ...Firmato un verbale nel quale vengono garantiti il mantenimento di tutti i posti di lavoro e dei livelli salariali: sospiro di sollievo per 400 lavoratori ...