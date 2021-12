Comunicato ufficiale del Napoli: le condizioni degli infortunati (Di giovedì 2 dicembre 2021) La SSC Napoli ha pubblicato un Comunicato circa le condizioni dei giocatori usciti nel corso del match per infortunio. Kalidou Koulibaly è uscito nel finale di Sassuolo-Napoli per un risentimento alla coscia sinistra. Sostituiti in precedenza anche Insigne (risentimento al polpaccio sinistro) e Fabian Ruiz (risentimento alla coscia destra). Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 dicembre 2021) La SSCha pubblicato uncirca ledei giocatori usciti nel corso del match per infortunio. Kalidou Koulibaly è uscito nel finale di Sassuolo-per un risentimento alla coscia sinistra. Sostituiti in precedenza anche Insigne (risentimento al polpaccio sinistro) e Fabian Ruiz (risentimento alla coscia destra).

