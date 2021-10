Manchester United-Atalanta | Gasperini | “E’ mancato il gol del 3-1 | c’è rammarico”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il tecnico dell’Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 3-2 sul campo del: “C’èper il risultato, ma siamo stati bravi. L’avevamo preparata così. Nonostante ci siamo andati vicini purtroppo ci èil gol del 3-1. Contro squadre del genere basta un solo episodio per rimettere tutto in discussione. Ad un certo punto ci credevamo davvero. Giocare nel clima dell’Old Trafford non è facile ma chi era in campo ha dato il 100%. Sono sicuro che possiamo giocarcela per la qualificazione“. L’allenatore della Dea ha infine commentato i numerosi infortuni: “Il nostro problema è che non recuperiamo facilmente chi è ai box”. SportFace.

Atalanta all'esame, Gasperini: "L'Old Trafford emoziona, comunque vada ne usciremo più forti", Solskjaer: ''Impressionato da filosofia e gioco dell'Atalanta''...Commenta per primo Gian Piero Gasperini è stato costretto a sostituire Merih Demiral nel corso dell'intervallo della sfida contro il Manchester United con il risultato di 2 - 0 in favore dei bergamaschi a cui lo stesso centrale turco aveva contribuito con il raddoppio. Il cambio è stato forzato perché già nel corso del primo tempo. Sconfitta per 3-2 per l'Atalanta contro il Manchester United. Come riporta Tmw, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la partita: "Abbiamo subito l'assenza di Demiral nel gioco. Ha accarezzato a lungo il sogno dell'impresa a Old Trafford, ma Gian Piero Gasperini nel postpartita di Manchester United-Atalanta si tiene stretta la prestazione della Dea. "Abbiamo subito l'assenza