Come risintonizzare i canali TV dal 20 ottobre, procedura Samsung, LG, Sony (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da oggi 20 ottobre potrebbe essere necessario risintonizzare i canali TV a seguito della prima fase dello switch off verso il nuovo digitale terrestre che ha comportato, per il momento, solo il passaggio dallo standard di compressione Mpeg 2 a Mpeg 4. Con l'attuale novità molte reti Rai e Mediaset possono non vedersi anche se si ha a disposizione un televisore che supporta la nuova tecnologia. Come naturale evoluzione del problema, sarà soltanto necessaria una risintonizzazione del proprio apparecchio per ricominciare a vedere qualsiasi programma ed emittente preferita. procedura di sintonizzazione comune Ogni brand di televisori, perfino ogni modello dello stesso marchio, ha una sua specifica procedura di risintonizzazione dei canali. Eppure, soprattutto per le ...

