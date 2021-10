Centrodestra, Gasparri (Forza Italia) a iNews24: “Chi si candida a guidare la coalizione non può pensare solo ai voti del suo partito” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Intervista esclusiva per iNews24 al senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, sul post elezioni amministrative e sulle dichiarazioni rilasciate dalla Lamorgese durante l’informativa sulla manifestazione del 9 ottobre a Roma. Ieri ci sono state vibranti proteste in Aula durante l‘informativa della ministra Lamorgese per i fatti accaduti durante la manifestazione No Green pass del 9 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Intervista esclusiva peral senatore di, Maurizio, sul post elezioni amministrative e sulle dichiarazioni rilasciate dalla Lamorgese durante l’informativa sulla manifestazione del 9 ottobre a Roma. Ieri ci sono state vibranti proteste in Aula durante l‘informativa della ministra Lamorgese per i fatti accaduti durante la manifestazione No Green pass del 9 L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

romatoday : La sconfitta di Michetti piega il centrodestra, Gasparri: 'Civico ignoto, con Bertolaso avremmo vinto' - Trippio_Quappio : Uno fa continuamente la figura di quello che va sempre ripetendo gli stessi nomi, quando parla dei soggetti più ing… - fablen8 : Non pensavo di arrivare a dar ragione a Gasparri, che gongolando per i risultati, ha detto: 'il federatore del cent… - Giusepp73435001 : Stasera rasento il masochismo e volendomi fare del male guardo la7 e che trovo?un sorridente Gasparri (come si ve… - rodcostakiwi : Grande successo per il PD : #Ronzulli , #Brunetta, #Gelmini, #Gasparri e amici Esultano !!! ???????????? -