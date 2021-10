Reddito di cittadinanza, il possibile taglio dell’assegno: «500 euro è la soglia» (Di lunedì 18 ottobre 2021) I progetti di riforma del Reddito di cittadinanza si fermano su una soglia. Quella dei 500 euro. Ovvero il contributo massimo destinato a un single. Mentre il governo Draghi ragiona intorno a una serie di ipotesi di riforma del sussidio, la più importante sul tavolo è quello dell’assegno. E il punto di caduta si dovrà trovare per la Legge di Bilancio. La misura varata da Lega e MoVimento 5 Stelle è costata finora quasi 17 miliardi di euro, di cui 9 nel 2021. La battaglia politica ruota intorno alla possibilità di tagliare lo stanziamento fino a 8 miliardi nel 2022. Uno dei nodi è il meccanismo per la ricerca del lavoro, cioè come fare in modo che il Reddito di cittadinanza impegni i destinatari a trovare un impiego. Che poi è anche uno strumento per ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) I progetti di riforma deldisi fermano su una. Quella dei 500. Ovvero il contributo massimo destinato a un single. Mentre il governo Draghi ragiona intorno a una serie di ipotesi di riforma del sussidio, la più importante sul tavolo è quello. E il punto di caduta si dovrà trovare per la Legge di Bilancio. La misura varata da Lega e MoVimento 5 Stelle è costata finora quasi 17 miliardi di, di cui 9 nel 2021. La battaglia politica ruota intorno alla possibilità di tagliare lo stanziamento fino a 8 miliardi nel 2022. Uno dei nodi è il meccanismo per la ricerca del lavoro, cioè come fare in modo che ildiimpegni i destinatari a trovare un impiego. Che poi è anche uno strumento per ...

matteosalvinimi : Una cosa su cui intervenire anno prossimo è Reddito di Cittadinanza. Ho chiesto di tagliarlo abbondantemente: va da… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, ministro Patuanelli: “Va potenziato. Metterlo in discussione è fuori dal tempo, inspiegabi… - LegaSalvini : Salvini: «Il Reddito di Cittadinanza è un’offesa a chi si alza alle 5 di mattina, non va dato a chi passeggia» - GarneWrex : RT @DavideRicci1973: 'Il Reddito Di Cittadinanza (600 € al mese) è un offesa a chi si alza alle 5 del mattino per andare a lavorare' ha dic… - alkhimiyah : RT @susy43279731: Nel parlamento. si sta facendo la guerra al reddito di cittadinanza.Non vi fate un poco schifo? invece di lavorare per a… -