Corteo no green pass: due arresti e 8 denunce, al vaglio la posizione di 40 anarchici (Di domenica 17 ottobre 2021) Milano - E' di due persone arrestate e otto denunciate per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata il bilancio ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 17 ottobre 2021) Milano - E' di due persone arrestate e otto denunciate per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata il bilancio ...

Advertising

LaStampa : Nonna si affaccia dal balcone e inveisce contro i no green pass in corteo a Udine - DSantanche : Gli arrestati: «Durante la manifestazione 'No-Vax e no Green pass', ci fu una trattativa per il corteo verso la Cgi… - Agenzia_Ansa : Si sta dirigendo verso la sede Rai di corso Sempione il corteo No Green Pass in corso a Milano, dove si è registrat… - Triskell1Leone : RT @martinoloiacono: Degli oltre 100 manifestanti identificati durante il corteo No Green pass di ieri la Polizia di Milano 'sta valutando… - romatoday : Il bilancio del corteo No Green pass a Milano, il bilancio: due arresti e otto denunce -