Attacchi e bordate | Mastella chiude al Massimo | “Io sono nella storia italiana”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – “Ho governato orgogliosamente e ora arriva questo avvocato di provincia, questo professorino incapace di dare comandi e indicazioni a chi ha governato la vita politica. Io, lui non sarà nemmenocronacaserata di lunedì prossimo”. E’ stato questo il passaggio più forte del discorso di Clementea chiusura della campagna elettorale per il ballottaggio a Sindaco di Benevento. Un attacco frontale al suo competitor Luigi Diego Perifano, dopo una serie di tremendescaricate contro gli altri esponenti del fronte avverso, a partire da Angelo Moretti. Il sindaco uscente non le ha mandate a dire davanti a un pubblico delle grandi occasioni che ...