Ita | il giuslavorista Panici | “Progetto concepito per fallire Grottesca la deroga al codice civile” Revelli | “Paradossale che il governo tolga diritti mentre parla di Patto sociale”

(Di martedì 28 settembre 2021) Era possibile fare peggio di quanto fatto sinora nella gestione della tormentatissima vicenda Alitalia? La risposta, incredibile visti i precedenti, è affermativa. Ce la sta mettendo tutta e ci sta riuscendo il “dei migliori”.industriale insostenibile, assalto a stipendi edei dipendenti, stravolgimento delle norme italiane ed europee. C’è un po’ di tutto. Ormai da anni il costo del lavoro ha smesso di essere il problema della compagnia ma nell’operazione si è scelto comunque di accanirsi sui pochi dipendenti rimasti, circa uno su quattro. Non solo imponendo tagli secchi alle retribuzioni ma anche con la decisione di non applicare il contratto collettivo di categoria: prima volta che un’azienda a pieno controllo pubblico compie questo passo. Le assunzioni, ex novo, vengono regolate da un semplice regolamento ...

Advertising

vm66hd6ny7 : RT @fattoquotidiano: Ita, il giuslavorista Panici: “Progetto concepito per fallire. Grottesca la deroga al codice civile”. Revelli: “Parado… - fattoquotidiano : Ita, il giuslavorista Panici: “Progetto concepito per fallire. Grottesca la deroga al codice civile”. Revelli: “Par… -

Ultime Notizie dalla rete : Ita giuslavorista

Il Fatto Quotidiano

... denunciando "il fallimento annunciato del cosiddetto piano industriale" e la possibile ... Carlo Guglielmi, presidente del Forum Diritti Lavoro,. Ascolta o Scarica. Download (Right - ...IlMaurizio Del Conte spiega che la Costituzione non impedisce il Green Pass sul ... DOSSIER CALDI Turbolenze in vista Dopo l'ok di Bruxelles per la nuova compagnia, scatta il ...