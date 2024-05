Tutto l’orgoglio di Canzi | Fiero di allenare qui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Per trentuno minuti martedì sera il Pontedera era promosso al secondo turno dei play off. Il tempo intercorso tra il vantaggio per la sfortunata autorete di Milani e il recupero di Cuppone, favorito da un rimpallo. Alla fine i granata si sono dovuti accontentare di un 2-2 che li ha condannati a finire la stagione nel suggestivo impianto di Pescara, ma sono usciti di scena tra gli applausi dei propri tifosi (non solo dei 21 temerari che sono tornati all’alba del giorno dopo pur di non mancare all’appuntamento, ma anche quelli virtuali di quanti hanno seguito la partita in tv) e i fiuuu di scampato pericolo di quelli pescaresi, che dopo il 2-2 di Delpupo nei restanti 27’ (recupero compreso) hanno tremato temendo la rete dell’eliminazione. Che Ianesi in effetti ha fallito di un soffio. Il risultato di parità, che non è bastato perché il Pescara si era piazzato meglio in campionato e ...