Con Verona vale una stagione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Questa sera in campo alle ore 20.30 per una grande occasione. L’Urania Milano gioca gara 3 del primo turno dei playoff di Serie A2 contro la Tezenis. Si arriva all’Allianz Cloud sul punteggio di 1-1 dunque i Wildcats hanno la possibilità di sfruttare il fattore campo per provare a chiudere la serie, anche se sarà complicatissimo perchèè tra le squadre più forti del campionato. Si gioca, comunque, per provare a fare la storia perchè i milanesi nel loro percorso di A2 non hanno mai vinto 2 partite in una singola serie e, ovviamente, non hanno mai passato un turno nelle tre partecipazioni passate. L’occasione è ghiotta, l’anno scorso Torino interruppe il sogno, quest’anno la Wegreenit prova a fare qualcosa in più. I milanesi hanno bisogno di un passo in avanti del loro leader offensivo, la guardia Giddy Potts, bomber della ...