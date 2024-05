Lancia sassi ai treni - colpisce una donna alla testa poi accoltella un poliziotto | è grave

(Di giovedì 9 maggio 2024) Unè statoto in modonei pressi della stazione di Lambrate a Milano. La Polizia era intervenuta intornomezzanotte per un uomo che stavando pietre contro ie aveva colpitounadi 55 anni, portata all'ospedale Fatebenefratelli in...

Per la vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’allarme è partito poco dopo le 7.30 di venerdì 8 marzo all’altezza di Settimo Torinese, nella città metropolitana di Torino. Circolazione dei treni interrotta sulla Torino-Milano e sulla ...

Una tragedia si è verificata nella mattinata di venerdì 8 marzo lungo il tratto piemontese della linea ferroviaria Torino-Milano. Una donna è stata investita da un treno in transito all’altezza di Settimo Torinese, nella città metropolitana di ...

Milano, grave poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate - Milano, grave poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate - Alcuni agenti erano intervenuti per un uomo che stava lanciando pietre contro i treni e aveva colpito alla testa una donna di 55 anni, portata all'ospedale Fatebenefratelli in condizioni non gravi.

Milano, poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate: è in fin di vita - Milano, poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate: è in fin di vita - L’intervento intorno alla mezzanotte: l’aggressore stava tirando sassi contro treni e passeggeri. La colluttazione è costata tre fendenti nella schiena a un agente 35enne ...

Grave poliziotto accoltellato a Milano - Grave poliziotto accoltellato a Milano - La Polizia è intervenuta per un uomo che stava lanciando pietre contro i treni e aveva colpito alla testa una donna di 55 anni, portata all'ospedale Fatebenefratelli in condizioni non gravi. L'uomo, ...