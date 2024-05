Ragazzina rifiuta le nozze combinate | i genitori accusati di tentata induzione a contrarre matrimonio

Film sul matrimonio su Netflix: 10 titoli romantici per divertirsi e emozionarsi - Film sul matrimonio su Netflix: 10 titoli romantici per divertirsi e emozionarsi - Che siano nozze regali (come Un principe per Natale ... i dietro le quinte dei matrimoni cinematografici più imprevedibili. Perfetti anche per le ragazze che, invece, hanno il cuore a pezzi, si ...

Ragazzina dice no alle nozze combinate, genitori a processo, l’accusa: «Tentata induzione a contrarre matrimonio» - ragazzina dice no alle nozze combinate, genitori a processo, l’accusa: «Tentata induzione a contrarre matrimonio» - La minorenne pakistana, residente a Seregno, avrebbe dovuto sposare un cugino. Lei ha scelto di vivere in una comunità protetta e di continuare gli studi: il tribunale le ha dato ragione ...

Manila Nazzaro ha sposato Stefano Oradei: “Un giorno magico, ci siamo commossi scambiandoci le fedi” - Manila Nazzaro ha sposato Stefano Oradei: “Un giorno magico, ci siamo commossi scambiandoci le fedi” - Intervistati dal settimanale Diva e Donna, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno raccontato le emozioni del loro grande giorno ...