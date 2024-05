L’Arezzo fa dietrofront | Giovannini se ne va Cutolo è l’uomo mercato - Indiani in uscita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) di Andrea Lorentini AREZZO Già a caldo, a pochi minuti dalla fine di Juventus-Arezzo, Guglielmo Manzo aveva fatto intendere che era pronto a voltare pagina . "Nelle prossime ore ci concentreremo sull’organigramma del futuro" aveva dichiarato il patron nella sala stampa del Moccagatta. Nemmeno 24 ore dopo ecco l’annuncio della separazione da Paolo. Un comunicato congiunto di presidente e ormai ex dg, nel quale si parla - ufficialmente - di "decisione consensuale dopo la presa d’atto comune che la società ha bisogno di una organizzazione diversa per perseguire gli obiettivi sportivi e aziendali dichiarati". Di fatto la nota del club di viale Gramsci certifica una frattura, che era ormai insanabile da settimane tra il manager della Garfagnana e Manzo, separati in casa e le cui strade erano destinate a dividersi. Un comunicato che, al di là delle frasi di ...