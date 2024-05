“Nessuno si è presentato alla festa di mia figlia” lo sfogo di una mamma su TikTok

(Di giovedì 9 maggio 2024) Unainglese ha raccontato sudi aver atteso per 4 ore gli invitati delladi compleanno di sua figlia, senza che nessuno si presentasse.

12 MAGGIO 2024 Che sia di un giorno o di una settimana la gita fuori porta resta sempre un momento molto atteso per i piccoli. Il Fantastico Mondo del Fantastico lancia dal 12 maggio, e fino alla fine di giugno, una iniziativa speciale “Mamme e ...

(Adnkronos) – Per la Festa della mamma , anche quest'anno Mariastella Giorlandino con la Fondazione Artemisia invita le donne dai 45 anni di età a eseguire il Pap test gratuito in tutte le strutture della Rete Artemisia Lab, a tutela della salute, ...

Crescere i figli oppure lavorare, la scelta obbligata delle donne: una neomamma su 5 si dimette - Crescere i figli oppure lavorare, la scelta obbligata delle donne: una neomamma su 5 si dimette - Sono le mamme più anziane in Europa. È quanto emerge dal report di Save the Children "Le Equilibriste - La maternità in Italia 2024", presentato a ridosso della festa della mamma e degli Stati ...

Festa dei Fiori, e molto di più - festa dei Fiori, e molto di più - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.

"Mamma mia", a Cortona arriva la festa della primavera - "mamma mia", a Cortona arriva la festa della primavera - Shopping, musica e intrattenimento per festeggiare la primavera. Cortona si prepara ad accogliere "mamma Mia", la nuova iniziativa targata Confcommercio che celebra la primavera e omaggia tutte le ...