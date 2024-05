La Landini verso la finale per salire nella Serie C Canaletto e Golfo ai playoff in Divisione Regionale 2

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dovrebbe partire domenica la ’cinque gare’ della GinoLerici contro l’Aurora Chiavari per un posto inC ma l’avvio della(al meglio appunto dei 5 confronti) della1 ligure potrebbe slittare se l’Under 19 lericina dovesse qualificarsi per le finali di categoria in programma proprio il prossimo weekend. Nel frattempo s’è conclusa la fase ’a orologio’ in2, che lascia dunque spazio ai, ilchiude in seconda posizione e ladei Poeti in terza: incroceranno con la settima e sesta forza del Girone di Levante per la corsa alla promozione in1. Ilha infatti perso ...

Vincendo 62-61 a Genova cintro la Pgs Auxilium, la Gino Landini Lerici vola in semifinale nei playoff di Divisione Regionale 1. In campo per il Lerici allenato da Ricci e Bertelà: Poletto, Albanesi 17, Vignali, Omeragic 10, Gaspani L., Tripodi 10, ...

Landini ancora bestia nera della capolista si giocherà un posto in C nel derby contro l’Aurora Chiavari - landini ancora bestia nera della capolista si giocherà un posto in C nel derby contro l’Aurora Chiavari - landini LERICI: Omeragic 21, Sacchelli 11, Tripodi 10, Putti 9, Oddone 6, Rege Cambrin 4, Albanesi, Gaspani Lo., Vignali, Poletto, Pignoli, Gaspani Leo. TIGULLIO S. MARGHERITA: Mangione 14, Vexina A.