Calcio a 5 Nella Coppa Toscana Under 19 - 17 e 15 Esordio positivo per il Città di Massa Due vittorie e un pari

(Di giovedì 9 maggio 2024) E’ stato buono l’deldiprima giornata delladia 5 con le sue tre squadre del settore giovanile, tutte opposte a quelle dello Scintilla 1945. La formazione19 allenata da Elio Fialdini (foto), fresca del titolo di campione regionale, ha fatto un sol boccone a Cascina deietà battendoli con un perentorio 11 a 1.sfida tra compagini17, disputatasi sempre a Pisa, l’incontro è terminato intà (4-4) mentre l’15 guidata da Matteo Bertucci si è imposta nel pisano per 6 a 5. La formula per la categoria19 è quella del triangolare e la squadra ...

Ravenna , 6 maggio 2024 – Ariedo Braida , ex calciatore e soprattutto ex dirigente sportivo di primissimo piano del Milan, domenica era in tribuna al ‘ Benelli ’ a fianco del futuro patron del Ravenna , Ignazio Cipriani, per assistere alla partita di ...

Cristiano Giuntoli è già al lavoro per consegnare i primi rinforzi dal Calciomercato per la Juve : un poker d’assi nella lista bianconera Cristiano Giuntoli è già al lavoro per consegnare i primi rinforzi dal Calciomercato per la Juve : un poker ...

Baschirotto e i duelli con Lucca andati in scena già nelle minori - Baschirotto e i duelli con Lucca andati in scena già nelle minori - L’attuale difensore salentino ha già incrociato il centravanti bianconero. La prima volta in Palermo-Viterbese di C, la seconda con Ascoli-Pisa in B ...

Giada Paolella, morta a 8 anni nello schianto, le ultime ore tra la ginnastica artistica e la partita di calcio del fratellino - Giada Paolella, morta a 8 anni nello schianto, le ultime ore tra la ginnastica artistica e la partita di calcio del fratellino - La piccola, di Castione, stava tornando a casa con la nonna e il fratellino. Lo choc del paese:«Il dolore più grande per un papà e una mamma».

Squalificato un anno per il pugno dato all'arbitro nella gara allievi under 17 regionali - Squalificato un anno per il pugno dato all'arbitro nella gara allievi under 17 regionali - ROVIGO - Un anno di squalifica, fino all’8 maggio 2025, al calciato degli Allievi Under 17 regionali del Duomo Rovigo che ha dato un pugno all’arbitro nella gara ...