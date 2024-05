Valsa group Un altro centrale | arriva Pardo Mati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dopo Anzani è il turno di un. È(foto), classe 2006, uno dei giovani più promettenti delle Nazionali azzurre che dopo l’A2 con Santa Croce sbarca a Modena. Toscano di Grosseto, si legge nel comunicato di Modena Volley,è al debutto in serie A1 dopo aver giocato in B, A2 e A3 rispettivamente con le maglie di Grosseto dove è nato e cresciuto, Santa Croce e Brugherio. È stato nominato migliord’Europa con la Nazionale italiana Juniores con cui ha vinto l’Europeo di categoria nel 2022. Ora la nuova avventura a Modena per continuare il proprio processo di crescita. Sarà un processo in concorrenza con quello di Giovanni Sanguinetti? Sicuramenteper scalare le gerarchie, in un reparto che non ha ancora ...