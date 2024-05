AstraZeneca risarcisce paziente vittima di reazioni avverse da vaccino Covid | 1 700 € bimestrali a vita - primo caso in Italia

(Di giovedì 9 maggio 2024)perde la causa contro il Codacons eungenovese di 37 anni, F.E.P, rimastodelledelVaxzevria. Dopo aver ammesso i casi di trombosi e esser passata in fretta e furia a ritirare in tutto il mondo il proprio, la multinazio

Ospedale Moscati : un uomo è stato risarcito per un intervento al cuore ritenuto inutile , la somma è di 45mila euro “L’ Ospedale Moscati di Avellino ha concordato il risarcimento di 45mila euro per evitare la condanna giudiziale riguardo a un caso ...

“Grave reazione al vaccino Astrazeneca”, 37enne risarcito con un vitalizio - “Grave reazione al vaccino Astrazeneca”, 37enne risarcito con un vitalizio - La Spezia, 8 maggio 2024 – Nel giorno in cui Astrazeneca comunica il ritiro mondiale del suo vaccino contro il Covid-19 e il ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio del Vaxzevria in Eu ...

Morta a 56 anni dopo iniezione di antibiotico: vent’anni dopo famiglia risarcita con un milione di euro - Morta a 56 anni dopo iniezione di antibiotico: vent’anni dopo famiglia risarcita con un milione di euro - Nel 2004 una donna di 56 anni era morta per shock anafilattico in un ospedale della provincia di Arezzo dopo essersi sottoposta a una flebo di antibiotico ...

Figlia disabile per errori in ospedale: genitori risarciti con 430mila euro. E il medico viene assolto - Figlia disabile per errori in ospedale: genitori risarciti con 430mila euro. E il medico viene assolto - PERUGIA - Una serie di errori tra ricoveri e sala operatoria, una bimba che nasce con «gravissimi postumi» del parto, quantificati con il 40 per cento di invalidità per le ...