CALCIO A 5 SERIE C2 Timec e No Sense | avanti con i playoff

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo diper il campionato diC2. Ben quattro le squadre pratesi qualificate per la disputa degli spareggi promozione, ma solo due sono rimaste in gioco dopo il primo turno. Iniziamo parlando di queste ultime, che non a caso sono state le migliori durante la regular season. Anzi, laPrato ha anche fallito di un soffio la promozione diretta, andata all’Atletico Fucecchio. Laha superato con scioltezza il primo turno dei, battendo 5-2 il Midland Global Sport grazie alla doppietta di Riccio e alle reti Guasti, Serio e De Maio. Domani, per la gara unica del secondo turno, riceverà il Cus Pisa, che al primo turno ha eliminato gli altri pratesi dell’Atletico 2001. Al secondo turno è approdato anche il NoPrato, che ha sconfitto il Futsal Viareggio per ...

Il LIVE in diretta di Milano-Verona , sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . La Serie ha regalato, finora, un duello davvero intenso tra due squadre di alto LIVE llo: dopo una gara-1 decisa solo ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Rimini-Rieti , sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Rossi ha sfruttato al meglio il fattore campo, ed è riuscito ad ...

Il LIVE in diretta di Rimini-Rieti , sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Rossi ha sfruttato al meglio il fattore campo, ed è riuscito ad aggiudicarsi entrambe le prime ...

Serie A2, che scintille fra Cantù e Cividale. Campo squalificato ai lombardi, Lamb out 2 turni - serie A2, che scintille fra Cantù e Cividale. Campo squalificato ai lombardi, Lamb out 2 turni - Cantù vince gara-2 ma PalaDesio squalificato per invasione campo. Doron Lamb squalificato. Altri team lombardi in difficoltà nei playoff. Cantù si prende anche gara-2 dei quarti di finale playoff ma ...

La Landini verso la finale per salire nella Serie C. Canaletto e Golfo ai playoff in Divisione Regionale 2 - La Landini verso la finale per salire nella serie C. Canaletto e Golfo ai playoff in Divisione Regionale 2 - La finale della Divisione Regionale 1 ligure potrebbe slittare se l'Under 19 di Lerici si qualifica per le finali di categoria. Canaletto e Golfo dei Poeti si preparano ai playoff per la promozione. S ...

La Samb guarda ai playoff e pensa al futuro - La Samb guarda ai playoff e pensa al futuro - I playoff, infatti, non garantiscono nulla se non una flebile ... e l’eventualità di fallimenti economici o radiazioni dalla serie C, non sempre scontati e variabili nel numero. La stabilità dovrebbe ...