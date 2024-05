Pontremolese Playoff Chelotti suona la carica

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’Azzurra sul “Neto“ all’ultima curva utile della regular season trova il gol della vittoria contro i fiorentini del Settimello e con i tre punti conquistati a distanza di una settimana, dopo la sconfitta interna contro il san Piero a Sieve, si riappropria dell’area, operazione-aggancio che arriva grazie al rallentamento produzione dipunti della Real Cerretese, fermata sul nulla di fatto in casa dell’Alleanza Giovanile. A segnare il gol-partita che fa sognare è stato il nipote del mastino Marco Borrotti Gabriele “Toro“ Santoni, classe 2006, che incarna con Bernieri, Pezzoni perfettamente il profilo del giocatore su cui costruire il futuro dell’Azzurra che sotto la gestione Bracaloni ha “sto“ qualcosa come sedici giovani profili dotati di potenzialità che, se modellate avrebbero potuto diventare un pezzo di storia del calcio azzurro. ...

