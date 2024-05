Sud Pontino Obbligo di firma e denuncia per 19enne di Minturno accusato di spaccio di droga

(Di giovedì 9 maggio 2024) SUD– E’ studente dell’istituito alberghiero “Angelo Celletti” di Gianola a Formia il ragazzo incensurato di 19 anni di Marina diche in un sola circostanza è risultato il destinatario di due provvedimenti emessi nei suoi riguardi dagli agenti del gruppo di Formia della Guardia di Finanza. Il giovane dallo scorso novembre è L'articolo Temporeale Quotidiano.

Droga tra i giovani, misura cautelare per uno studente di Minturno - Droga tra i giovani, misura cautelare per uno studente di minturno - Al termine di una articolata attività di indagine, i finanzieri del Comando provinciale di Latina hanno eseguito una misura cautelare personale nei ...

Tag: randonèe dell’agro pontino - Tag: randonèe dell’agro pontino - Settanta tra ciclisti e cicliste, dalla Campania all’Emilia Romagna, hanno preso parte alla prima edizione della Randonnèe dell’Agro pontino, 200 km in bici con... LatinaCorriere.it è la tua fonte di ...

Minturno / “Minturno Scauri Welcome Card”, l’iniziativa turistica del delegato Giuseppe Pensiero - minturno / “minturno Scauri Welcome Card”, l’iniziativa turistica del delegato Giuseppe Pensiero - minturno – L’iniziativa voluta dal consigliere delegato al Turismo Giuseppe Pensiero punta a realizzare un circuito di offerte tra attività commerciali, operatori turistici e strutture ricettive per m ...