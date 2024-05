Baby Reindeer - Piers Morgan intervisterà la vera Martha Scott | “Fiona Harvey racconterà la sua verità”

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il conduttorela, la donna protagonista diaccusata di aver stalkerato Richard Gadd. Il giornalista britannico scrive su X: "Fionavuole dire la sua e 'mettere le cose in chiaro'. È una stalker psicopatica?".

