Prima prova regionale del campionato di società Allievi Atletica Prato sorride Maggio da record

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024)sugli scudi anche a. Ottimi risultati nelladeldi, nei campionati toscani di staffette 4x100 e 4x400 e in alcune gare di contorno del settore assoluto. Camilla Maria Angelini nel salto con l’asta ha confermato il suoto personale di 2,80 metri, portando a casa il primo posto. Nella stessa disciplina Filippo Comparini ha siglato il suo nuovo personal best e con 3,10 metri ha chiuso quarto. Margherita Lapi si è fermata al gradino più basso del podio nel salto in lungo con 5,02 metri. Buon inizio all’aperto per Delia Mongatti, che nel salto triplo e nel lungo ha fatto registrare rispettivamente le misure di 10,85 e 4,84 metri (quarto e sesto ...