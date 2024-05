Casalnuovo - sanzioni e sequestri alla ditta della mensa scolastica

(Di giovedì 9 maggio 2024) I carabinieri hanno contestato carenze igienico sanitarie al titolareche si occuparefezione: 4 mila euro diCarenze igienico sanitarie, mancata applicazione delle procedure di autocontrollo alimentari, mancata rintracciabilità di alcuni alimenti. 80 chili di alimenti vari sulla bilancia dei, molti di questi panini e frutta non adeguata al consumo. Questo si legge in una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri che hanno controllato lache si occuparefezionedi Napoli ispezionando il centro cottura alimenti ed erogando. I Carabinieri ...

