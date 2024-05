La Uyba di Busto riparte da Scola

(Di giovedì 9 maggio 2024) Una nuova “farfalla” si accinge a spiegare le sue ali alla e-work Arena. AllaVolley arriva infatti Francesca. Nata a Milano il 15 settembre del 2001, alta 183 centimetri, laureata in economia, il nuovo palleggio della, pur in giovane età, vanta già una più che discreta esperienza ai massimi livelli della pallavolo femminile italiana. "Sono molto felice di essere arrivata alla- spiega - una squadra che ho seguito spesso quando ero piccola. Non vedo l’ora di giocare alla E-work Arena: ogni volta che ci sono venuta da avversaria, il tifo si è sentito, eccome… Sono contenta stavolta di averlo dalla mia parte. Invito tutti a seguirci e starci vicini sin dall’inizio. Se penso alla prossima stagione, ho grandi aspettative".

