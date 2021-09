LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 3, Europa a caccia della difficilissima rimonta con gli USA (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e decisiva giornata della Ryder Cup 2021, di scena al Whistling Straits Golf Course di Sheboygan, Wisconsin, USA. Gli Stati Uniti si trovano in una situazione di grande vantaggio nella fattispecie odierna. Dal 2016 la formazione americana non trova la vittoria in Ryder, e fino ad ora si è comportata benissimo: due giorni di foursome ed uno di fourball sono finiti in modo netto in favore dei capitanati da Steve Stricker, mentre invece c’è stata molta più lotta, con annesso equilibrio, nei fourball del sabato. Fino ad ora l’Europa si è retta sostanzialmente sulle spalle dei soli Jon Rahm e ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti allaterza e decisiva giornataCup, di scena al Whistling Straits Golf Course di Sheboygan, Wisconsin, USA. Gli Stati Uniti si trovano in una situazione di grande vantaggio nella fattispecie odierna. Dal 2016 la formazione americana non trova la vittoria in, e fino ad ora si è comportata benissimo: due giorni di foursome ed uno di fourball sono finiti in modo netto in favore dei capitanati da Steve Stricker, mentre invece c’è stata molta più lotta, con annesso equilibrio, nei fourball del sabato. Fino ad ora l’si è retta sostanzialmente sulle spalle dei soli Jon Rahm e ...

Advertising

Zicutake : LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2, USA-Europa 11-5, Lowry suona la carica europea nei fourball, ma non basta –… - zazoomblog : LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2 USA-Europa 9-3 equilibrio nei fourball - #Ryder #DIRETTA: #USA-Europa - zazoomblog : LIVE – Ryder Cup 2020 seconda giornata: risultati e punteggio in DIRETTA - #Ryder #seconda #giornata: #risultati… - zazoomblog : LIVE – Ryder Cup 2020 seconda giornata: risultati e punteggio in DIRETTA - #Ryder #seconda #giornata: #risultati - zazoomblog : LIVE Ryder Cup 2021 in DIRETTA: day 2 USA-Europa 9-3 Vecchio Continente avanti nei fourball sulla spinta di Rahm e… -