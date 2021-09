LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: il Belgio tira il gruppo, 100 km all’arrivo (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23 Lampaert in testa al gruppo. Il Belgio sta rendendo la corsa durissima. Finora non hanno sbagliato niente, anche se hanno sacrificato una pedina come Remco Evenepoel. 14.21 Si stacca il tedesco Ackermann. Fa male l’andatura del Belgio. 14.19 Peter Sagan è sempre attento nelle prime posizioni. In pochi parlano dello slovacco, ma attenzione a lui… 14.16 gruppo allungato in fila indiana, sta spingendo davvero forte il Belgio in questa fase. 14.15 Il Belgio tiene alta l’andatura, sconsigliando agli avversari di provare un attacco. 14.14 Fioccano le cadute, questa volta finisce a terra il tedesco Degenkolb. 14.13 Il Belgio è davanti con ben sei uomini…Siamo sullo strappo di Sant’Antonio. 14.12 ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.23 Lampaert in testa al. Ilsta rendendo la corsa durissima. Finora non hanno sbagliato niente, anche se hanno sacrificato una pedina come Remco Evenepoel. 14.21 Si stacca il tedesco Ackermann. Fa male l’andatura del. 14.19 Peter Sagan è sempre attento nelle prime posizioni. In pochi parlano dello slovacco, ma attenzione a lui… 14.16allungato in fila indiana, sta spingendo davvero forte ilin questa fase. 14.15 Iltiene alta l’andatura, sconsigliando agli avversari di provare un attacco. 14.14 Fioccano le cadute, questa volta finisce a terra il tedesco Degenkolb. 14.13 Ilè davanti con ben sei uomini…Siamo sullo strappo di Sant’Antonio. 14.12 ...

