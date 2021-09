Roma-Udinese, formazioni ufficiali: c’è Zaniolo, Gotti con due cambi rispetto al Napoli (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma-Udinese è il match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. La partita, che prenderà il via alle 20.45, vedrà contrapposte le formazioni allenate da Mourinho e Gotti, entrambi gli schieramenti reduci da una sconfitta. Per i giallorossi, in mezzo alla difesa, la coppia sarà formata da Smalling e Ibanez, chance per Calafiori sull’out sinistro per l’infortunio di Vina. A centrocampo Veretout farà coppia con Cristante, i due sono ormai padroni della mediana. In attacco fiducia a Zaniolo nel tridente a supporto di Abraham. In casa friuliana due novità rispetto all’ undici che ha affrontato il Napoli nell’ultima giornata di campionato. Tra i pali Silvestri con il terzetto difensivo formato da Becao, Nuytinck e Samir. A centrocampo il duo Walace e ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021)è il match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. La partita, che prenderà il via alle 20.45, vedrà contrapposte leallenate da Mourinho e, entrambi gli schieramenti reduci da una sconfitta. Per i giallorossi, in mezzo alla difesa, la coppia sarà formata da Smalling e Ibanez, chance per Calafiori sull’out sinistro per l’infortunio di Vina. A centrocampo Veretout farà coppia con Cristante, i due sono ormai padroni della mediana. In attacco fiducia anel tridente a supporto di Abraham. In casa friuliana due novitàall’ undici che ha affrontato ilnell’ultima giornata di campionato. Tra i pali Silvestri con il terzetto difensivo formato da Becao, Nuytinck e Samir. A centrocampo il duo Walace e ...

