Roma, ristorante con alimenti privi di tracciabilità: sequestrati 120 chili di carne (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – Nel corso di una straordinaria attività di controllo nel quartiere “Esquilino”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di reati in generale, i Carabinieri della Compagnia Roma-Piazza Dante, del Nucleo Radiomobile, del Nucleo Cinofili di “Santa Maria di Galeria” e del NAS di Roma hanno controllato: un bar nei pressi di via Principe Amedeo, sanzionandolo per un importo di 2mila euro, a causa della mancata attivazione delle procedure di autocontrollo (haccp); un ristorante nelle vicinanze di piazza Vittorio, sanzionato per un importo di 4mila e 500 euro, oltre per la mancata attivazione delle procedure di autocontrollo (haccp), anche per la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari stoccati, sequestrando contestualmente 120 chili di carne con conseguente ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 settembre 2021)– Nel corso di una straordinaria attività di controllo nel quartiere “Esquilino”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di reati in generale, i Carabinieri della Compagnia-Piazza Dante, del Nucleo Radiomobile, del Nucleo Cinofili di “Santa Maria di Galeria” e del NAS dihanno controllato: un bar nei pressi di via Principe Amedeo, sanzionandolo per un importo di 2mila euro, a causa della mancata attivazione delle procedure di autocontrollo (haccp); unnelle vicinanze di piazza Vittorio, sanzionato per un importo di 4mila e 500 euro, oltre per la mancata attivazione delle procedure di autocontrollo (haccp), anche per la mancatadei prodotti alimentari stoccati, sequestrando contestualmente 120dicon conseguente ...

