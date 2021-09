Ministro positivo al Covid | Bolsonaro in auto - isolamento dopo aver fatto lo sborone a New York

Advertising

globalistIT : Il vero volto dei fascio-sovranisti nemici della scienza e dei diritti civili... ricordatevene #bolsonaro #Brasile… - nocchi_rita : RT @TgLa7: #Onu, positivo ministro Brasile,ha visto Johnson e Guterres. Stringe la mano a premier Gb, senza mascherina - GiulioTerzi : Ministro Brasile positivo al Covid, ha incontrato Guterres - voceditalia : Allarme Covid all’Onu, ministro Bolsonaro positivo - docst : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Ministro positivo

... ricordando come a seguito della positività al Covid - 19 deldella Salute, Marcelo ... Queiroga è risultatoil giorno prima del suo ritorno in Brasile ed è in quarantena in un hotel di ...... come indicato dalCingolani, sarebbe velleitaria. Significherebbe raddoppiare nei ... necessaria per superare una situazione di dualismo, che vede l'apportodel mercato privato ...Azione che sfociò successivamente nella vendetta della consorteria avversaria nella famosa strage di Duisburg del 2007 ...Il rifinanziamento della quarantena, per i lavoratori che entrino in contatto con persone positive al Covid, non dovrebbe essere approvato oggi in Consiglio dei ministri.